Врач Овчинников перечислил эффективные способы остановить кровотечение

Вовремя наложенная при кровотечении повязка или жгут могут спасти жизнь до приезда скорой. Как это сделать, рассказал врач-хирург, заведующий стационаром кратковременного пребывания Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова Сергей Овчинников в программе "Доктор 24".

Как наложить повязку при сильной ране

По словам Сергея Овчинникова, порезы на пальцах, при которых начинается капиллярное кровотечение, неопасны. Дело в том, что нарушается только верхний слой кожи и кровь останавливается самостоятельно. Однако при повреждении крупной вены или артерии могут быть более серьезные последствия.





Сергей Овчинников врач-хирург, заведующий стационаром кратковременного пребывания Городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова Кровотечение бывает внутренним или наружным. Когда кровь хлещет из артерии, как в кино, человек может быстро погибнуть, не дождавшись приезда скорой помощи или обращения к врачам.

При кровотечении необходимо освободить место ранения от одежды и обрывков ткани. Строго запрещено извлекать инородные предметы из раны, потому что они могут временно сдерживать кровь.

После нужно обработать поврежденное место хлоргексидином или перекисью, а затем поместить вату, бинт или марлю в рану и наложить повязку – она должна придавливать поврежденное место, чтобы остановить кровь.

Когда нужен жгут

Если кровотечение не останавливается, а повязка продолжает промокать, то нужно наложить жгут, объяснил врач. При артериальном кровотечении его следует затянуть выше места ранения.

На руку жгут накладывается сразу под дельтовидной мышцей в области верхней трети плеча. Его нужно растянуть и наложить с интенсивным пережатием, чтобы остановить кровотечение, а затем затянуть и зафиксировать зажимом или двумя узлами.



Сергей Овчинников врач-хирург, заведующий стационаром кратковременного пребывания Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова Если есть интенсивное венозное кровотечение и его не удается остановить давящей повязкой, можно жгут наложить ниже раны с меньшей интенсивностью. Потому что у нас по артериям кровь притекает, а при венозном – оттекает от руки.

Когда подходящей повязки, ремня или других предметов нет, нужно использовать пальцевое прижатие выше места ранения, чтобы передавить артерию. Если повреждение на бедре, можно прижать кулак в область паховой складки.

Помимо этого, важно запомнить время наложения или же зафиксировать его в записке и положить ее под повязку. В летнее время жгут разрешено оставлять на час, а в зимнее – на полчаса, заключил Овчинников.