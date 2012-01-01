Врач Кавуненко дала советы, как сохранить осанку при сидячем образе жизни

Длительная работа за компьютером может привести к нарушению осанки. Чем это чревато и как этого избежать, рассказала врач ЛФК и спортивной медицины, физиотерапевт Дарья Кавуненко в программе "Доктор 24".

Причины

Дефицит движения и постоянная работа за компьютером серьезно сказываются на состоянии опорно-двигательного аппарата, напомнила Дарья Кавуненко.





Дарья Кавуненко врач ЛФК и спортивной медицины, физиотерапевт В свободное время многие предпочитают отдыхать лежа или сидя, а не заниматься какими-либо активностями. К тому же карьеристы или блогеры работают без графика, проводя большое количество времени с телефонами и за компьютерами.

Существует термин "компьютерная шея", когда она вместе с головой уходит вперед относительно плеча. Это положение вызывает перенапряжение мышц и приводит к образованию "холки". В дальнейшем возникают зажатость, дискомфорт, боль и ограниченность движений. Состояние становится причиной остеохондроза, грыжи и более серьезных проблем с позвоночником, объяснила врач.

Профилактика

Чтобы избежать проблем, крайне важно следить за осанкой. Для этого нужен комфортный офисный стул, который прилегает к пояснице. Если его нет, полезно использовать подушку или свернутое в валик полотенце для сохранения естественного изгиба спины. Также важно разместить монитор компьютера на уровне глаз, чтобы голова не наклонялась вперед и вниз.

Если боль в шее и плечах возникает через полчаса после работы, стоит положить под предплечье небольшую подушку. Это поможет приподнять руки и разгрузить мышцы трапеции, снизив напряжение, заключила Кавуненко.