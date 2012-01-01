Эндокринолог Лучина назвала правила, которые нормализуют выработку гормонов

Сбои в работе эндокринной системы влияют на состояние всего организма. Как выявить нарушения и улучшить здоровье, рассказала врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева Евгения Лучина в программе "Доктор 24".
Эндокринная система
В эндокринной системе находятся гипофиз, эпифиз, щитовидная и околощитовидные железы, поджелудочная, надпочечники, а также гонады. Они синтезируют гормоны, которые влияют на органы и клетки организма, рассказала Евгения Лучина.
Причины нарушений
При недостаточной работе желез возникают эндокринные заболевания, которые часто сопровождаются набором веса. Однако избыток калорий и нехватка физической активности тоже нередко отражаются на фигуре.
Когда нарушаются функции щитовидной железы, развивается гипотиреоз – дефицит гормонов. Помимо лишнего веса, для него характерны:
- проблемы с памятью;
- плохая концентрация внимания;
- вялость и апатия.
Однако в некоторых случаях щитовидная железа синтезирует слишком много биологически активных веществ. Такое нарушение сопровождается ускоренным метаболизмом и потерей веса.
Также важно знать, что некоторые биологически активные вещества вырабатываются в темноте. Например, эпифиз синтезирует мелатонин, который регулирует циркадные ритмы и помогает организму различать время суток. Помимо этого, ночью выделяется гормон роста. Он влияет на работу центральной нервной системы, заключила Лучина.