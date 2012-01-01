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26 января, 08:21

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Эндокринолог Лучина назвала правила, которые нормализуют выработку гормонов

Гормоны и метаболизм: как поддержать работу эндокринной системы

Сбои в работе эндокринной системы влияют на состояние всего организма. Как выявить нарушения и улучшить здоровье, рассказала врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева Евгения Лучина в программе "Доктор 24".

Эндокринная система

Фото: 123RF/chajamp

В эндокринной системе находятся гипофиз, эпифиз, щитовидная и околощитовидные железы, поджелудочная, надпочечники, а также гонады. Они синтезируют гормоны, которые влияют на органы и клетки организма, рассказала Евгения Лучина.

Некоторые клетки расположены в желудочно-кишечном тракте и тоже выполняют эндокринную функцию. Кроме того, почки и даже сердце вырабатывают гормоны.
Евгения Лучина
врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева

Причины нарушений

Фото: 123RF/thatpichai

При недостаточной работе желез возникают эндокринные заболевания, которые часто сопровождаются набором веса. Однако избыток калорий и нехватка физической активности тоже нередко отражаются на фигуре.

Когда нарушаются функции щитовидной железы, развивается гипотиреоз – дефицит гормонов. Помимо лишнего веса, для него характерны:

  • проблемы с памятью;
  • плохая концентрация внимания;
  • вялость и апатия.

Однако в некоторых случаях щитовидная железа синтезирует слишком много биологически активных веществ. Такое нарушение сопровождается ускоренным метаболизмом и потерей веса.

Рацион тоже влияет на уровень гормонов. Нужно придерживаться здорового режима: есть три раза в день и разнообразить питание. В пище должны содержаться белки, жиры, углеводы и клетчатка, чтобы необходимые микроэлементы и витамины поступали в организм.
Евгения Лучина
врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева

Также важно знать, что некоторые биологически активные вещества вырабатываются в темноте. Например, эпифиз синтезирует мелатонин, который регулирует циркадные ритмы и помогает организму различать время суток. Помимо этого, ночью выделяется гормон роста. Он влияет на работу центральной нервной системы, заключила Лучина.

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