Дерматовенеролог назвала главные причины появления седины

Седые волосы могут появиться из-за дефицита микроэлементов, которые отвечают за пигментацию. Каковы другие причины процесса, рассказала врач-дерматовенеролог Галина Терещенко в программе "Доктор 24".

Когда седеют волосы

Седина волос, или ахромотрихия, – генетически предопределенный процесс, который запускают физиологические или патологические факторы, рассказала Галина Терещенко.

Обычно первые седые волосы появляются после 30–35 лет, но иногда их замечают и раньше – до 25-ти, добавила врач.





Галина Терещенко врач-дерматовенеролог Интересно, что существуют этнические различия в проявлении седины. Например, у людей европеоидной расы она возникает раньше, чем у представителей негроидной.

Причины

Ранняя седина может появиться из-за дефицита витаминов А, В и D. Нехватка элементов приводит к нарушению структуры клеток, включая меланоциты, и процессов их деления. По этой причине происходит сбой в пигментации волос.

Также важно восполнить дефициты меди, магния, серы, селена и цинка. Микроэлементы необходимы для нормального функционирования волосяных луковиц и роста, добавила врач.





Галина Терещенко врач-дерматовенеролог Стресс тоже нередко становится одной из причин поседения. Такой феномен называют синдромом Марии-Антуанетты. Существуют исторические сведения, когда люди становились седыми за одну ночь перед казнью.

Острые переживания истощают запасы стволовых клеток меланоцитов, а также вызывают окислительный стресс из-за повышения уровня свободных радикалов, объяснила дерматовенеролог.

Обильная седина может говорить и о заболевании. Если это происходит в молодом возрасте, следует проверить здоровье щитовидной железы, которая влияет на общий метаболизм и питание клеток, включая меланоциты, заключила Терещенко.