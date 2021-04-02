Названы страны, жители которых чаще получали гражданство РФ в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении чаще других получали российское гражданство в 2020 году. Об этом RT сообщили в МВД РФ.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских отметила, что не произошло ничего нового. Жители этих стран и раньше чаще других претендовали на получение российского гражданства. Она добавила, что специфика есть в случае с Украиной.

"Но что касается Украины, тут есть большая специфика: начиная с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях", – отметила эксперт.

Чудиновских рассказала, что получение российского гражданства происходит по одной схеме. Люди переезжают в Россию, оформляют временный вид на жительство, устраиваются на работу, платят налоги, после чего получают гражданство.

Согласно статистике МВД, за первые два месяца 2021 года гражданами РФ стали порядка 100 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. За аналогичный период 2020 года – более 107 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, согласно которому лица без гражданства, находящиеся в России, смогут получить временное удостоверение личности сроком на 10 лет.