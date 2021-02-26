Украинцам рекомендовали отказаться от второго гражданства

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рекомендовал украинцам выйти из какого-либо второго гражданства. По его словам, таким образом получится избежать проблем в будущем, сообщает РИА Новости.

"Что касается двойного гражданства, речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что тем депутатам, которые занимают другие избирательные или иные должности в СНБО, при наличии второго гражданства надо из него выйти.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма.