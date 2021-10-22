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Политика

12:37

В Киеве заявили, что Россия присвоила себе историю Украины

политика

Фото: depositphotos/mariakarabella

Россия присвоила себе историю Украины, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в исторических источниках название "Русь" не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали.

Дробович подчеркнул, что вначале это название использовалась только для территорий нынешней Центральной Украины, а уже позже применялось к Галицко-Волынскому княжеству – к Западной Украине.

"Россия пыталась это наследие себе присвоить, собственно, она это и сделала. И пока у нас не было политической государственности, особо некому было сопротивляться", – добавил Дробович.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русский язык нужно переименовать в московский. По ее словам, данное название является исторически правильным. Ницой выразила уверенность, что Россия взяла название русского языка у Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. Он добавил, что в настоящее время к вопросу государственного языка возвращаться не стоит, поскольку на Украине на законодательном уровне все уже решено.

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