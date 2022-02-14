Два проекта по признанию ДНР и ЛНР направлены в Совет Госдумы

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.
"Комитет прошел, приняты два постановления. Которое вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли (первый зампред комитета Виктор. – Прим. ред.) Водолацкий и (зампред комитета Артем. – Прим. ред.) Туров", – рассказал собеседник информагентства.
Сообщается, что оба постановления вынесены на Совет Госдумы. 15 февраля их могут направить на обсуждение в нижней палате парламента.
Второй из рассмотренных вариантов постановления предусматривает призыв к президенту РФ признать независимость ДНР и ЛНР. Предварительно допускаются консультации с министерством иностранных дел на предмет соблюдения международных договоренностей.
19 января депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли на рассмотрение парламента проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Совет ГД рассмотрит проект о признании ДНР и ЛНР 14 февраля
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