Два проекта по признанию ДНР и ЛНР направлены в Совет Госдумы

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Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

"Комитет прошел, приняты два постановления. Которое вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли (первый зампред комитета Виктор. – Прим. ред.) Водолацкий и (зампред комитета Артем. – Прим. ред.) Туров", – рассказал собеседник информагентства.

Сообщается, что оба постановления вынесены на Совет Госдумы. 15 февраля их могут направить на обсуждение в нижней палате парламента.

Второй из рассмотренных вариантов постановления предусматривает призыв к президенту РФ признать независимость ДНР и ЛНР. Предварительно допускаются консультации с министерством иностранных дел на предмет соблюдения международных договоренностей.

19 января депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли на рассмотрение парламента проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.