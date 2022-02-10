Комитет Госдумы может рассмотреть инициативу о признании ДНР и ЛНР 15 февраля

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Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками может рассмотреть обращение фракции КПРФ к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР 15 февраля. Об этом заявил один из авторов инициативы, депутат Леонид Калашников в интервью ТАСС.

"Дальше выносить на Совет думы", – рассказал парламентарий о дальнейших планах.

Он добавил, что о решении по проекту обращения объявила только партия "Справедливая Россия – За правду". Остальные фракции пока свою позицию не опубликовали.

Проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" депутаты от КПРФ внесли в Госдуму в январе. По мнению парламентариев, это обоснованное и морально оправданное решение, признание республик Россией положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главы думских фракций проведут консультации по инициативе о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не пытаться заработать политические очки на теме признания ДНР и ЛНР. По его словам, к этому вопросу следует подходить осторожно, поскольку определенные шаги могут усугубить напряженность.

