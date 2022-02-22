Блинкен заявил о необходимости твердого ответа на признание Россией ДНР и ЛНР

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Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик требует стремительного и твердого ответа. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

Как указал госсекретарь США, американские власти вместе с партнерами намерены принять должные меры в ответ на действия России.

Блинкен подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР со стороны РФ противоречит заявлениям о приверженности дипломатии. Кроме того, действия Москвы можно считать атакой на суверенитет Украины.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен подписать указ о запрете торговли с Донецкой и Луганской народными республиками. Также указом планировалось запретить инвестировать в ДНР и ЛНР.

Как указала в своем заявлении президент Грузии Саломе Зурабишвили, признание Россией ЛНР и ДНР является повторением сценария 2008 года.