В ЕП отметили устойчивость России к санкциям Запада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После событий 2014 года Россия выработала высокую устойчивость к санкциям, введенным странами Запада, сообщил Европарламентарий от Германии Гуннар Бек, слова которого передает RT.
"Несмотря на ограничения Запада, после 2014 года Россия, судя по всему, выработала высокую устойчивость к санкциям", – сказал Бек, обращаясь к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
По его словам, золотовалютные резервы Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, причем на долю долларов приходится только шестая их часть.
Кроме того, он подчеркнул, что избыточные доходы РФ от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объемом 166 миллиардов евро, а государственный долг составляет всего 20% ВВП.
Бек поинтересовался у Борреля, как тот оценивает усилия российской стороны по повышению устойчивости к санкциям со стороны Запада. Он спросил, какую роль золотовалютные резервы и низкий государственный долг России играют в преодолении ею международного давления, оказываемого на ее валютную и экономическую систему.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не боится новых санкций со стороны западных стран. Как считает парламентарий, РФ готова к любому развитию событий.
Депутат выразил сожаление, что сейчас страны Запада выступают на стороне, поддерживающей агрессию, терроризм и убийства мирных граждан. Шеремет добавил, что на сегодняшний день оплотом демократии в мире является Россия.
Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель пообещали, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.
В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что власти страны намерены объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля.
Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
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