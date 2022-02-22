В ЕП отметили устойчивость России к санкциям Запада

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После событий 2014 года Россия выработала высокую устойчивость к санкциям, введенным странами Запада, сообщил Европарламентарий от Германии Гуннар Бек, слова которого передает RT.

"Несмотря на ограничения Запада, после 2014 года Россия, судя по всему, выработала высокую устойчивость к санкциям", – сказал Бек, обращаясь к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

По его словам, золотовалютные резервы Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, причем на долю долларов приходится только шестая их часть.

Кроме того, он подчеркнул, что избыточные доходы РФ от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объемом 166 миллиардов евро, а государственный долг составляет всего 20% ВВП.

Бек поинтересовался у Борреля, как тот оценивает усилия российской стороны по повышению устойчивости к санкциям со стороны Запада. Он спросил, какую роль золотовалютные резервы и низкий государственный долг России играют в преодолении ею международного давления, оказываемого на ее валютную и экономическую систему.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не боится новых санкций со стороны западных стран. Как считает парламентарий, РФ готова к любому развитию событий.

Депутат выразил сожаление, что сейчас страны Запада выступают на стороне, поддерживающей агрессию, терроризм и убийства мирных граждан. Шеремет добавил, что на сегодняшний день оплотом демократии в мире является Россия.

Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель пообещали, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что власти страны намерены объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля.