Superjob включил Донецкую и Луганскую области в раздел "Россия"

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Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области включены сервисом поиска работы Superjob в раздел "Россия", рассказал основатель и президент компании Алексей Захаров.

"Де-факто они в составе РФ. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами. Ну, судя по всему, будем добавлять дальше", – приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что работа предлагается в 27 населенных пунктах Донецкой области, в 15 населенных пунктах Луганской, в 8 – Херсонской и в 7 – Запорожской области.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что новые территории могут войти в состав Российской Федерации осенью этого года.

До этого спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов.

