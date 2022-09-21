ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав РФ

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Центризбирком Луганской Народной Республики утвердил порядок подготовки и проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР", – указано в документе.

Кроме того, ЦИК принял решение об образовании участков референдума, формировании территориальных комиссий и списка документов, удостоверяющих личность участников волеизъявления.

Ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.