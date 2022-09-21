"Сильная Россия": необходимо защищать базовые интересы нашей страны

Фото: Минобороны РФ
Трудовые коллективы России поддержат решение Владимира Путина обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил зампредседателя общероссийского движения "Сильная Россия", Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк.
"Решение президента РФ восприняли с надеждой на то, что уже в ближайшее время наши братские республики Донбасса и другие освобожденные территории бывшей Украины не только вернутся в родную историческую гавань, но и получат полноценную защиту и гарантии безопасности с военной точки зрения. Как человек труда, десятилетия своей жизни посвятивший повышению промышленного потенциала нашего Отечества, хочу сказать, что сегодня очень важно быстро восстановить промышленный потенциал ДНР и ЛНР", – отметил он.
Представитель "Сильной России" также отметил необходимость снабжения ВС РФ наиболее современными образцами вооружения, в то время как российские трудовые коллективы имеют все для выполнения данной задачи.
Важность защиты базовых интересов россиян подчеркнул и заместитель председателя общероссийского движения "Сильная Россия", Герой Советского Союза Владимир Горовой.
"Мы должны и будем защищать базовые интересы своего народа, своего государства до конца и всеми имеющимися у нас силами и средствами. Уверен, что уже в ближайшие дни состоятся референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и люди, живущие на этих исторических русских землях, громко и открыто на весь мир выразят свою волю воссоединиться с Россией", – подчеркнул он.
Принятое российским лидером решение объявить частичную мобилизацию Горовой назвал гарантией обеспечения осуществления принятых людьми решений на референдумах.
Ранее Владимир Путин принял решение о частичной мобилизации в России. Соответствующий указ уже подписан, сообщил президент во время обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. Он вступает в силу с 21 сентября.
Указом Путин поручил осуществить призыв россиян на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Такие граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить военную подготовку.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ
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