Байден просит у конгресса более 37 млрд долларов в помощь Украине – СМИ

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Администрация США запросила у конгресса более 37 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, передает агентство Associated Press.

Ожидается, что запрос будет утверждать нынешний состав конгресса.

30 сентября Белый дом ввел в сторону России новый пакет санкций, в который вошли множество физических и юридических лиц. Под ограничения подпали члены Госдумы и Совета Федерации.

Ограничения были введены против членов семей премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

В конце октября США объявили о новых санкциях в отношении 12 российских организаций и 8 физических лиц. Под ограничения подпал предприниматель, меценат Игорь Чайка, молдавский политик Илан Шор и его супруга Сара Шор – известная как певица Жасмин, а также олигарх Владимир Плахотнюк.

Кроме того, 28 октября Канада внесла в санкционный список 35 россиян и 6 юридических лиц РФ. Среди них были руководители компании "Газпром" и шесть компаний энергетического сектора. Под ограничения подпали председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Отношения РФ и США осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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