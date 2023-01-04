Захарова заявила, что Италия не сможет стать посредником между РФ и Украиной

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Итальянская сторона не сможет выступить посредником между Россией и Украиной для урегулирования противостояния. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Италия еще со старта СВО встала на "недвусмысленную и весьма агрессивную" позицию против российской стороны.

"(Такие страны. – Прим.ред.) сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями. Известно, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины", – передает ее слова телеграм-канал МИД РФ.

Однако представитель министерства добавила, что некоторые государства выразили желание принять участие в организации переговоров чисто из корыстных побуждений.

В конце декабря 2022 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна может стать гарантом мирного соглашения между Украиной и Россией.

Она также подчеркнула, что мирные переговоры должны проходить при участии ООН, так как одна из сторон противостояния – Россия – является постоянным членом Совета безопасности.

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