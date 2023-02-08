В МИД РФ предупредили о последствиях гибридной войны США против России

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В министерстве иностранных дел РФ предупредили о последствиях гибридной войны, которую США развязали против России. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

"США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав", – говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве сделали акцент на том, что отношения с Россией могут выстраиваться только на принципах равноправия. Обязательным условием также является взаимный учет интересов.

Москва призывает Вашингтон сделать соответствующие выводы, резюмировали в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война РФ с Западом меняет характер с гибридной на почти настоящую. Он объяснил, что она заключается в желании Запада уничтожить все русское: от языка до культуры, запрещая проживающим на Украине россиянам изъясняться на родном для них языке.

В свою очередь, обозреватель The American Conservative Келли Бокар Влахос отметила, что политики в США разжигали антироссийские настроения в стране через истерию с якобы вмешательством в выборы 2016 года и готовили общественные настроения к холодной войне.

По ее мнению, агрессивная позиция по отношению к России раздувалась на протяжении нескольких лет. Эксперт считает, что американские политики пользовались этим для усиления мер безопасности внутри страны и сдерживания Москвы на международном уровне.

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

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