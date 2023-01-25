Антироссийский нарратив в США может привести к конфликту с ядерной державой – СМИ

Фото: depositphotos/Aquir014b

Политики в США разжигали антироссийские настроения в стране через истерию с якобы вмешательством в выборы 2016 года и готовили общественные настроения к холодной войне. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Келли Бокар Влахос.

"Можно утверждать, что история о российском "пагубном влиянии" помогла заручиться согласием американской общественности на начало новой холодной войны с Россией, закрепив в сознании людей идею о том, что русские не только помогли избрать Дональда Трампа, но и активно пытались "разрушить демократию в США" и продолжают это делать", – написала эксперт.

По мнению Влахос, агрессивная позиция по отношению к России раздувалась на протяжении нескольких лет. Эксперт считает, что американские политики пользовались этим для усиления мер безопасности внутри страны и сдерживания Москвы на международном уровне.

Влахос предупреждает, что агрессивная антироссийская риторика может в итоге вылиться в "непосредственную войну с ядерной державой".

Ранее в МИД РФ сообщили, что США недвусмысленно заявляют о желании нанести России стратегическое поражение. В дипведомстве считают, что рассуждения о "красных линиях" остались в прошлом.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!