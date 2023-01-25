США недвусмысленно заявляют о желании нанести России стратегическое поражение – МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

США недвусмысленно заявляют о желании нанести России стратегическое поражение, рассуждения о "красных линиях" остались в прошлом. С таким заявлением выступили в МИД России.

"Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно", – приводит сообщение дипведомства ТАСС.

Таким образом дипломаты прокомментировали заявление постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского. По мнению Полянского, Запад еще не пересек "наиболее красные линии".

В МИД России также напомнили о словах министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он заявил, что война РФ с Западом меняет характер с гибридной на почти настоящую.

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