В постпредстве РФ при ООН считают, что Запад еще не пересек "наиболее красные линии"

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НАТО и западные страны фактически принимают участие в украинском конфликте, но "все красные линии" еще не пересечены. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы посылаем все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены. В случае с ядерными державами, коей является Россия, если вы стремитесь к обострению конфликта, необходимо просчитывать все варианты", – сказал Полянский в ходе трансляции, размещенной на платформе Rumble.

Он также подчеркнул, что в намерении спровоцировать конфликт с ядерной державой, которой является РФ, необходимо просчитывать все варианты. При этом сама Россия не желает прямого столкновения с НАТО, уточнил Полянский.

Постпред РФ при ООН считает, что США принимают прямое участие в оперативном планировании ВСУ. Кроме того, на Украине имеются не только вооружения западных образцов, но и специалисты, способные обслуживать военную технику.

Ранее Полянский объяснил, что целью РФ в спецоперации является не уничтожение Украины, а защита прав людей, находящихся на ее территории. Он также уточнил, что причиной украинского конфликта являются действия США, Великобритании и их союзников.



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