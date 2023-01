США боятся, что провокационные заявления Киева приведут к войне России и НАТО – СМИ

Фото: depositphotos/borkus

США беспокоят провокационные заявления украинских политиков, поскольку они рискуют привести к прямому столкновению России и НАТО, сообщает The American Conservative (TAC).

Автор материала, вышедшего под заголовком "Если Украина права, то Россия была права" (If Ukraine Is Right, Russia Was Right), Тед Снайдер отмечает, что Вашингтон может потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят.

"Ведь их противоречивые заявления рискуют не только продлить войну, но и привести к ее эскалации", – заметил эксперт в сфере международной политики.

В качестве примера он привел недавние высказывания главы Минобороны Украины Алексея Резникова о высокой вероятности вступления страны в НАТО и о том, что украинская армия уже выполняет миссию Альянса.

По словам Снайдера, США заинтересованы в смягчении риторики украинских властей, так как их слова только подтверждают обеспокоенность Москвы касательно того, что Запад поддерживает войну не для защиты Украины, а для целенаправленного ослабления России.

Ранее глава МИД Сергей Лавров высказал мнение, что США создали Евросоюз и НАТО с целью решить "русский вопрос", подобно нацисткой Германии. По его словам, Штаты ведут войну против России с помощью Украины и стран ЕС.

В ответ на заявление главы российского МИД Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал его извиниться за подобное сопоставление. В организации посчитали сравнение постыдным и потребовали немедленно его отозвать.



Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!