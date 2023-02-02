Лавров заявил, что не оскорблял жертв холокоста

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что его слова о желании Запада окончательно решить "русский вопрос" не были оскорблением жертв холокоста. Об этом сообщает ТАСС.

"Когда я процитировал идеологов гитлеровской Германии, занимавшихся окончательным решением еврейского вопроса, и сказал, что и сейчас против нас собирают всю Европу во главе с США и декларируют разными лозунгами, но смысл один – окончательно решить "русский вопрос", – объяснил он.

Дипломат подчеркнул, что не оскорблял жертв холокоста. А заявления западных политиков на эту тему означают, что "на воре шапка горит". Министр также обратил внимание на то, что у Запада просто нет аргументов.

"Мы всегда почитаем этих жертв и проводим специальные мероприятия. И приглашаем туда всех тех, кто так или иначе был причастен к тем историческим событиям", – резюмировал он.

Ранее Лавров заявил, что США путем создания антироссийской коалиции хотят решить "русский вопрос" подобно нацистской Германии, которая ставила целью "окончательное решение еврейского вопроса". Он отметил, что Соединенные Штаты совместно со странами ЕС и Украиной ведут войну против России.

Заявление министра вызвало острую реакцию Европейского еврейского конгресса. Его члены призвали главу российского МИД извиниться и отозвать заявления, отметив, что подобное искажает базовые понятия холокоста.



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