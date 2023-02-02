11:51Политика
Лавров назвал не главным фактор времени в вопросе окончания конфликта с Украиной
Фото: kremlin.ru
Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал не главным временной фактор в вопросе завершения украинского конфликта.
"Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа", – сказал дипломат в беседе с "Россией 24" и РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что качественных итогов спецоперации стремятся достичь не только для населения России, но и для людей, желающих оставаться частью русской культуры.
Ранее дипломат заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше от России после передачи армии западных танков и вооружения.
По словам Лаврова, дальность отхода украинский войск от российской территории должна быть прямо пропорциональная дальности оружия, поставляемого стране иностранными союзниками.
РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!