Лавров назвал не главным фактор времени в вопросе окончания конфликта с Украиной

Фото: kremlin.ru

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал не главным временной фактор в вопросе завершения украинского конфликта.

"Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа", – сказал дипломат в беседе с "Россией 24" и РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что качественных итогов спецоперации стремятся достичь не только для населения России, но и для людей, желающих оставаться частью русской культуры.

Ранее дипломат заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше от России после передачи армии западных танков и вооружения.

По словам Лаврова, дальность отхода украинский войск от российской территории должна быть прямо пропорциональная дальности оружия, поставляемого стране иностранными союзниками.



РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!