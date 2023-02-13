Европейское турне Зеленского продемонстрировало его отчаяние – СМИ

Фото: AP/TAСС/Olivier Matthys

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о его отчаянии. Об этом пишет обозреватель журнала Newsweek Брендан Коул.

Автор отметил, что поездка Зеленского и его встречи с лидерами стран Запада не принесли желаемого результата. В частности, украинскому президенту так и не удалось договориться о немедленной поставке истребителей на Украину.

Своими многочисленными встречами с официальными лицами, утверждает обозреватель, украинский лидер продемонстрировал страх официального Киева.

"Зеленский впадает в отчаяние", – резюмировал Коул.

На прошлой неделе Зеленский посетил Евросоюз, где выступил в британском парламенте, встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже, а также выступил в Европарламенте в Брюсселе. Военные эксперты и политологи прокомментировали турне Зеленского.



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