СМИ сочли удары РФ по Украине посланием Европе из-за истребителей для ВСУ

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Ракетными ударами по Украине Россия адресовала европейским странам послание на фоне обсуждения поставок Киеву боевых самолетов. Об этом сообщает Daily Mail.

"Возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где он просил увеличить военную поддержку и поставить боевые самолеты", – говорится в материале издания.

В публикации издания уточняется, что российские удары стали разрушительными для украинской военной инфраструктуры.

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины 10 февраля. В ходе выполнения задач спецоперации российские военные использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оружие высокой точности морского и наземного базирования, а также другие боевые средства.

Как сообщили в ведомстве, цели удара были достигнуты. Назначенные объекты были поражены.



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