Поставки кассетных боеприпасов Киеву бьют по остаткам отношений между РФ и США – посол

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Поставки кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений", – сказал он.

По его словам, от отношений РФ с США итак "остались какие-то крохи", и на сегодняшний день их почти нет. Антонов также отметил, что данный антироссийский шаг администрации США будет учитываться в дальнейшей работе с Вашингтоном.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конечной целью Соединенных Штатов в рамках конфликта на Украине является разрушение России. Он выразил уверенность в том, что у Вашингтона не получится добиться желаемых результатов.

Медведев также отмечал, что против России идет полномасштабная гибридная война, ее противники хотят начать третью мировую. Как отметил политик, мир уже находится на грани глобальной войны, однако в такой катастрофе не может быть победителей.

В ООН раскритиковали решение США о передаче кассетных боеприпасов Украине