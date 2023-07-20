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Западным странам наплевать на Украину и на ее граждан, которые просто используются в противостоянии с Россией. Таким мнением поделился аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас на YouTube-канале Redacted.

Таким образом, по его словам, украинцы для Запада, в частности, США, представляются как расходный материал.

Мнение Джатраса поддержал американский журналист Клейтон Моррис, добавив, что западные страны ищут новые способы развязать мировую войну и спровоцировать Россию.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты планируют использовать Украину для утилизации своего старого оружия.

До этого бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано сообщил, что США фактически находятся в состоянии необъявленной войны против России на Украине.