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США фактически находятся в состоянии необъявленной войны против России на Украине. С таким заявлением выступил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале.

Он напомнил, что администрация США отправила на Украину различное вооружение и оборудование на 50 миллиардов долларов. Помимо этого, американские войска уже находятся на территории Украины, просто не носят военную форму США.

Вместе с тем, по словам Наполитано, США могут объявлять войну только против того государства, которое представляет непосредственную угрозу нацбезопасности страны. А Россия таковой не является, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не приемлет позицию Запада в том, что поставки вооружения Киеву приближают процесс мирных переговоров.

Она также заявила, что РФ наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний в зоне спецоперации. По словам Захаровой, они причастны к преступлениям украинских неонацистов.

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