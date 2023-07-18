01:33Политика
Бывший американский судья заявил, что США фактически воюют с Россией на Украине
Фото: depositphotos/Aquir014b
США фактически находятся в состоянии необъявленной войны против России на Украине. С таким заявлением выступил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на своем YouTube-канале.
Он напомнил, что администрация США отправила на Украину различное вооружение и оборудование на 50 миллиардов долларов. Помимо этого, американские войска уже находятся на территории Украины, просто не носят военную форму США.
Вместе с тем, по словам Наполитано, США могут объявлять войну только против того государства, которое представляет непосредственную угрозу нацбезопасности страны. А Россия таковой не является, добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не приемлет позицию Запада в том, что поставки вооружения Киеву приближают процесс мирных переговоров.
Она также заявила, что РФ наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний в зоне спецоперации. По словам Захаровой, они причастны к преступлениям украинских неонацистов.
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