Военные США не будут сражаться с ВС России на Украине – Белый дом

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Американские военные не будут сражаться с Вооруженными силами РФ (ВС РФ) на Украине, эта позиция остается базовой и неизменной для США, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Базовой позицией США является один четкий пункт – мы намерены поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими военными. Это остается постоянным на протяжении данного конфликта", – сказал он в интервью NBC News.

Также Салливан добавил, что Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился третьей мировой войной.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы. Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу в связи с рисками для мирного населения. Киев, в свою очередь, обещал снижать угрозы при применении таких снарядов.

Кроме того, государства G7 пообещали увеличить поставку вооружений Украине, ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ