Российские силы уничтожили украинские вертолет Ми-8 и 53 беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация и ПВО ВКС РФ ликвидировали вертолет ВСУ Ми-8, а также 53 дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", – говорится в сообщении.

В общей сложности с начала спецоперации было уничтожено 467 самолетов, 249 вертолетов, 6 759 дронов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ВС РФ ликвидировали за этот период 1 150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 374 орудия полевой артиллерии и миномета и 12 982 единицы военной автомобильной техники.

В ночь на 14 сентября стало известно, что артиллерия группировки войск "Юг" уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ, который находился в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в ДНР. Также были ликвидированы три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами украинской стороны.

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении