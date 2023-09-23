Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли очень много людей. Об этом бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью, опубликованном на Youtube-канале Garland Nixon.

"Когда потери подразделения составляют от 50 до 69%, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады", – подчеркнул эксперт.

По информации Риттера, украинская армия понесла огромные потери во время контрнаступления, и они продолжаются до сих пор. Некоторым подразделениям, добавил он, пришлось заменять погибших бойцов трижды за время летне-осенней кампании.

Ранее в СМИ заявили, что количество погибших украинских солдат в результате небольшого продвижения ВСУ в сторону населенного пункта Работино непропорционально занятой площади. Отмечалось, что количество погибших военнослужащих Украины будет только увеличиваться из-за угрозы сокращения западной поддержки.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнил, что Украина с начала спецоперации потеряла уже около 500 тысяч бойцов. Это следует из данных разведки, а также анализа открытых источников, объяснил он.

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