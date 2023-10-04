В Белом доме заявили, что у Киева есть еще 6–8 недель на контрнаступление

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У Киева осталось от шести до восьми недель для продолжения попыток контрнаступления до прихода холодов. Такую оценку дал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", – приводит его слова РИА Новости.

Кирби также добавил, что скорое ухудшение погоды показывает необходимость оперативной поддержки выделения средств для Украины со стороны Конгресса.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев должен пойти на мир, так как потери украинских войск достигли критического уровня. По его мнению, украинская фаза конфликта подошла к концу.

Экс-замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр до этого отмечала, что ВСУ продвигаются очень медленно. По ее словам, практически все бои заканчиваются для Украины без изменения положения.

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