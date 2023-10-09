Российские военные сорвали контратаку ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы Южной группировки войск не дали ВСУ провести контратаку на донецком направлении, ликвидировав объект, который был для украинских бойцов временным пунктом дислокации. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода операторов БПЛА.

Как он утверждает, в этом здании украинское командование сосредоточило силы для контратаки на позиции, которую до этого отбили ВС РФ.

"На южнодонецком направлении после штурма укрепленного района противника ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное", – заявил командир взвода.

Однако, по его словам, с помощью артиллерии российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ.

Ранее стало известно, что группа из 17 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов. Пленные рассказали, что удерживали опорный пункт, но им запретили отступить даже после того, как кончились снаряды, а командование не эвакуировало раненых.

ВС РФ отбили атаки штурмовиков ВСУ на донецком направлении