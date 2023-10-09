ВС РФ поразили ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Черниговской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

С помощью сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила и живую силу противника.

"Поражена живая сила и военная техника противника в 105 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации группировки "Запад" ВС РФ нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям сил ВСУ на купянском направлении. Также расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли удары по опорным пунктам ВСУ.

До этого стало известно, что группа из 17 украинских солдат сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов.



ВС РФ уничтожили технику ВСУ на купянском направлении