ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Золотой Нивы в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"В районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", – указано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в ДНР также была пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Общие потери украинских сил на южнодонецком направлении, по данным Минобороны, составили свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации группировки "Запад" ВС РФ нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям сил ВСУ на купянском направлении. Также, расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли удары по опорным пунктам ВСУ.

До этого стало известно, что группа из 17 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов. Пленные рассказали, что удерживали опорный пункт, но им запретили отступить даже после того, как кончились снаряды, а командование не эвакуировало раненых.

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