Авиация группировки "Запад" ВС РФ нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации группировки "Запад" ВС РФ нанесли за прошедшие сутки 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям сил ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", – приводит его слова ТАСС.

Он также рассказал, что расчетами тяжелых огнеметных систем группировки был нанесен удар по опорным пунктам ВСУ около населенного пункта Ивановка. Зыбинский уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы силы группировки уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", буксируемую гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку Krab.

По его словам, общие потери ВСУ составили более четырех взводов живой силы, танк и два БПЛА.

Ранее в Минобороны рассказали, что морская авиация Черноморского флота 4 октября ликвидировала два плавсредства и 13 украинских диверсантов при попытке высадки на побережье Крыма.

До этого сообщалось, что в Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой", используя гаубицы Д-20, повредили бронемашину с высокопоставленными офицерами командования ВСУ.

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