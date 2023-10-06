06 октября, 15:56Политика
ВС РФ подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой", используя гаубицы Д-20, повредили бронемашину с высокопоставленными офицерами командования ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.
На опубликованных кадрах заметно, как Toyota на высокой скорости едет по дороге в промзоне Херсона, а сзади движется микроавтобус сопровождения. В этот момент неподалеку от машины падает снаряд, после чего из транспорта выбегают солдаты и вытаскивают из поврежденного внедорожника людей в форме, уложив их на обочине.
Начальник штаба уточнил, что аэроразведка с помощью беспилотников следила за военным объектом. Тогда из здания вышли бойцы ВСУ, сели в бронеавтомобиль и колонной поехали в направлении промзоны.
"Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела", – уточнил он.
Силовики выяснили, что в машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, добавил Бандерас.
Ранее бойцы армейского спецназа "Осман" российских Вооруженных сил поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro на запорожском направлении. Военные получили кадры с беспилотника, на которых видно, как американская MaxxPro передвигается по полевой дороге, рядом с которой стоит ранее подбитая БМП ВСУ.
На подъезде к лесополосе бронемашина США получает в левый борт попадание из переносного противотанкового комплекса, загорается и взрывается, а ее части разлетаются в воздухе. Останки машины проезжают по инерции еще несколько метров, а затем остаются гореть.
Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ на артемовском направлении
Читайте также