ВС РФ подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой", используя гаубицы Д-20, повредили бронемашину с высокопоставленными офицерами командования ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

На опубликованных кадрах заметно, как Toyota на высокой скорости едет по дороге в промзоне Херсона, а сзади движется микроавтобус сопровождения. В этот момент неподалеку от машины падает снаряд, после чего из транспорта выбегают солдаты и вытаскивают из поврежденного внедорожника людей в форме, уложив их на обочине.

Начальник штаба уточнил, что аэроразведка с помощью беспилотников следила за военным объектом. Тогда из здания вышли бойцы ВСУ, сели в бронеавтомобиль и колонной поехали в направлении промзоны.

"Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела", – уточнил он.

Силовики выяснили, что в машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, добавил Бандерас.

Ранее бойцы армейского спецназа "Осман" российских Вооруженных сил поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro на запорожском направлении. Военные получили кадры с беспилотника, на которых видно, как американская MaxxPro передвигается по полевой дороге, рядом с которой стоит ранее подбитая БМП ВСУ.

На подъезде к лесополосе бронемашина США получает в левый борт попадание из переносного противотанкового комплекса, загорается и взрывается, а ее части разлетаются в воздухе. Останки машины проезжают по инерции еще несколько метров, а затем остаются гореть.

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