Спецназ РФ поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

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Бойцы армейского спецназа "Осман" российских Вооруженных сил поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные получили кадры с беспилотника, на которых видно, как американская MaxxPro передвигается по полевой дороге, рядом с которой стоит ранее подбитая БМП ВСУ. На подъезде к лесополосе бронемашина США получает в левый борт попадание из переносного противотанкового комплекса, загорается и взрывается, а ее части разлетаются в воздухе. Останки машины проезжают по инерции еще несколько метров, а затем остаются гореть.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о ликвидации двух танков Leopard на купянском направлении. Также российскими средствами контрбатарейной борьбы были поражены САУ Krab, гаубица Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковая пушка "Рапира" и два автомобиля.

В апреле бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупреждал, что российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" сожгут поставленные Западом на Украину танки при попытке контрнаступления. Он заявлял, что мощности боеголовки хватает для того, чтобы поразить любую бронетехнику.



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