Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России заманили огромное количество солдат ВСУ в котел в районе Купянска. Об этом рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Как он утверждает, военнослужащие РФ оставили солдат Украины без возможности пополнить запасы в районе Купянска. Также бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что у ВСУ в этом направлении есть только два выхода из этой "тяжелой ситуации".

"Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться. Я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины", – заключил Джонсон.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало от солдат удерживать круговую оборону у Купянска и Боровой в Харьковской области. При этом глава ДНР не отрицает, что ВСУ в ближайшее время могут начать активные наступательные действия.

ВС РФ нанесли разгромные удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении