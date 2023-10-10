ВС РФ уничтожили ракетно-артиллерийский склад украинской группировки "Херсон"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации.

"В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", – сообщается в публикации.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о поражении командно-наблюдательного пункта 67-й и 118-й механизированных украинских бригад, а также 15-го полка нацгвардии Украины.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч человек с 4 июня – момента так называемого контрнаступления. Также, по его словам, украинская сторона лишилась 557 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

6 октября стало известно, что группа из 17 солдат ВСУ сдалась в плен под Донецком после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов. Пленные рассказали, что удерживали опорный пункт, но им запретили отступить даже после того, как кончились снаряды, а командование не эвакуировало раненых.



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