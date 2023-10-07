Собянин сообщил об отражении попытки атаки БПЛА в Истринском городском округе

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на субботу, 7 октября, в Истринском городском округе силами ПВО был сбит беспилотник, летевший на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Он также заявил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.



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