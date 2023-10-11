Дрон ВСУ сбили в небе над Брянской областью

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Атака ВСУ была пресечена в 15:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

11 октября Брянская область подверглась атакам беспилотников со стороны Украины.

Утром дежурные средства ПВО перехватили два БПЛА самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз уточнял, что пострадавших и разрушений нет.

Позже губернатор Брянской области рассказал о еще одном сбитом дроне, который ликвидировали на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений также не выявили.

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