12 октября, 22:55Происшествия
Силы РЭБ подавили украинский БПЛА в Брянской области
Фото: 123RF/boscorelli
Силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа на окраине Брянска. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА", – написал он.
Как уточнил глава Брянской области, при падении беспилотника случилась детонация взрывного устройства. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.
Вячеслав Гладков добавил, что в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Два человека – мужчина и женщина – пострадали, их госпитализировали в местную больницу.
Позже стало известно о двух погибших в результате инцидента, их тела обнаружили под завалами дома.
ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью
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