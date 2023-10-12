Силы РЭБ подавили украинский БПЛА в Брянской области

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Силы радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа на окраине Брянска. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА", – написал он.

Как уточнил глава Брянской области, при падении беспилотника случилась детонация взрывного устройства. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

Вячеслав Гладков добавил, что в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Два человека – мужчина и женщина – пострадали, их госпитализировали в местную больницу.

Позже стало известно о двух погибших в результате инцидента, их тела обнаружили под завалами дома.

ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью