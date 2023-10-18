Украинский БПЛА упал на территории школы в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Обломки украинского беспилотника упали на территорию Тимской школы имени Черных в Курской области ночью 18 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Осколки незначительно посекли фасад и повредили несколько окон. Глава региона отметил, что их временно заклеили, ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

Уточняется, что занятия в школе, где обучаются 477 детей, проходят в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Курской области сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Четыре из них подавили средствами РЭБ. Атаку пресекли около 05:00 18 октября. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Старовойт предупредил, что часто БПЛА имеют таймер самоликвидации. Из-за этого приближаться к обломкам опасно.

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