ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области

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Украина обстреляла село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Осколки снаряда повредили один частный жилой дом: посечены фасад, крыша и забор.

Гладков уточнил, что подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу белгородское село Новая Таволжанка. Губернатор пообещал, что специалисты постараются устранить последствия вражеской атаки как можно скорее.

До этого украинская армия обстреляла село Новопетровка Валуйского городского округа посредством беспилотника. Дрон успешно сбили в воздухе, однако во время падения он сдетонировал. Обошлось без пострадавших.

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