ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу белгородское село Новая Таволжанка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и кровля в одном частном домовладении", – говорится в его публикации.

Губернатор пообещал, что специалисты постараются устранить последствия вражеской атаки как можно скорее.

Ранее украинская сторона дважды атаковала село Поповка Краснояружского района. Во время повторного обстрела погиб мирный житель. По информации Гладкова, снаряд прилетел в частный жилой дом. Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, а его жена с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи.

До этого украинская армия обстреляла село Новопетровка Валуйского городского округа посредством беспилотника. Дрон успешно сбили в воздухе, однако во время падения он сдетонировал. Обошлось без пострадавших.



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