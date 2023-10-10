Число погибших в результате обстрела белгородского села Поповка увеличилось до двух

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Еще один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Поповка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела второй человек погиб – пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего", – говорится в его публикации.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Гладков также добавил, что в результате вражеской атаки повреждения получили четыре частных дома, а также системы электро- и газоснабжения. Специалисты уже приступили к устранению последствий.

10 октября уже сообщалось об одном погибшем во время обстрела белгородского села Поповка. Украинский снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм.

7 октября над Белгородской областью силами противовоздушной обороны России уничтожили три украинские ракеты "Точка-У".

В этот же день ВСУ из РСЗО "Град" нанесли удары по поселку Уразово Валуйского городского округа. В результате обстрела погиб мужчина, который находился на улице.



Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью