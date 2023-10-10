10 октября, 16:12Происшествия
Число погибших в результате обстрела белгородского села Поповка увеличилось до двух
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Еще один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Поповка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела второй человек погиб – пожилая женщина с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за ее жизнь до последнего", – говорится в его публикации.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Гладков также добавил, что в результате вражеской атаки повреждения получили четыре частных дома, а также системы электро- и газоснабжения. Специалисты уже приступили к устранению последствий.
10 октября уже сообщалось об одном погибшем во время обстрела белгородского села Поповка. Украинский снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм.
7 октября над Белгородской областью силами противовоздушной обороны России уничтожили три украинские ракеты "Точка-У".
В этот же день ВСУ из РСЗО "Град" нанесли удары по поселку Уразово Валуйского городского округа. В результате обстрела погиб мужчина, который находился на улице.
Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью
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