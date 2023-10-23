Система ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Система противовоздушной обороны РФ ликвидировала украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Российское министерство обороны рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

Как уточняет ведомство, вражеские силы предприняли попытку атаки в понедельник, 23 октября, примерно в 15:15 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в публикации.

Ранее в Минобороны заявили, что система ПВО России за сутки уничтожила 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области.

До этого восемь украинских БПЛА сбили на подлете к Крыму. О произошедшем сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он поблагодарил военных за четкую и слаженную работу. По его словам, запуск беспилотников был осуществлен украинской стороной в ночное время.



Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью