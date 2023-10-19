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19 октября, 10:58

Происшествия

Российские силы ПВО ликвидировали воздушную цель над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали воздушную цель над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам главы Ростовской области, летательный аппарат находился на подлете к региону. Воздушную цель уничтожили в 10:10 (совпадает с московским временем).

"Разрушений и пострадавших на земле нет", – заключил Голубев.

Накануне в Минобороны России заявили, что 28 беспилотников Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать объекты на территории РФ, были уничтожены силами ПВО за ночь. По данным оборонного ведомства, беспилотники были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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