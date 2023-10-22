В Донецке получили трофейный снаряд HIMARS благодаря работе ПВО

Фото: телеграм-канал "Крупнокалиберный Переполох"

Благодаря работе российской ПВО после обстрела Донецка со стороны ВСУ удалось заполучить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Практически целый боеприпас, подбитый российскими военными, рухнул в Буденновском районе города. Предварительный осмотр боеприпаса специалистами показал, что в нем сохранилась большая часть электроники.

До этого подобные трофеи российские силы захватывали крайне редко.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка.

Выяснилось, что в доме находились 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его супруга, дочь и родители жены.



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